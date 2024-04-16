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ИЗВЕСТИЯ iz

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Блогом вышел: как бизнес-коуч Дмитрий Портнягин дробил свой бизнес

Блогом вышел: как бизнес-коуч Дмитрий Портнягин дробил свой бизнес

Владельца премиального бизнеса-клуба Club 500 Дмитрия Портнягина, который сейчас находится под домашним арестом за уход от налогов на сумму 124 млн рублей, могли задержать еще год назад, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

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