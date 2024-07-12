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"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

"ЭТО ВАМ ЗА ДИКТАТОРА": ОРБАН ПРОДОЛЖИТ ТРОЛЛИТЬ ЕС. НА ОЧЕРЕДИ НАТО

Премьер Венгрии продолжает "отжигать". Глава МИД этой страны Петер Сийярто не зря предупредил "европейских политиков, выступающих за войну, пристегнуть ремни безопасности и быть внимательными на следующей неделе".

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Комментарии
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А
Александр
Фактический контроль по-китайски - радуйся тому есть. В 2014-м с подачи Обамы уже порадовались. Восемь лет по столам переговоров размазывали. Ну, теперь-то, может, хватит.
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19 час.

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