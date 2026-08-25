«Я расплакался, говорю: „Прости, у меня куча долгов“»: Иван Чебанов рассказал, как супруга вытащила его из долговой ямы

Певец Иван Чебанов откровенно рассказал о финансовых трудностях в начале карьеры. По его словам, долги тогда достигли нескольких миллионов, а выбраться из долговой ямы помогла супруга — экс-солистка группы SEREBRO Дарья Шашина.
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