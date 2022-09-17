Специалисты РХБ защиты ЮВО обнаружили участки применения условного биологического оружия

Военнослужащие обнаружили участки условного радиационного, химического заражения и применения условным противником биологических средств, были определены границы заражения, а также применённые типы отравляющих веществ и дозы излучения.
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