Специалисты РХБ защиты ЮВО обнаружили участки применения условного биологического оружия

Специалисты РХБ защиты ЮВО обнаружили участки применения условного биологического оружия

Военнослужащие обнаружили участки условного радиационного, химического заражения и применения условным противником биологических средств, были определены границы заражения, а также применённые типы отравляющих веществ и дозы излучения.

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