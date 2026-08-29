Осенние семейные традиции: 5 добрых способов отключиться от суеты

Вместе с Риной и Винилионом создадим свое осеннее тепло. 123RF/legion-media.ru Осень — время, когда вся семья может переключиться с летней суеты на разговоры по душам, найти новые точки соприкосновения и просто побыть вместе без гаджетов и спешки.