Десятки петербуржцев пострадали от рук «мебельной мошенницы» — видео

Виталий Уткин

Многие ведь не рассматривают свою способность красть — как порок… в них нет чувства, — что это грех. Многие из таких порочных людей даже могут «ходить в церковь», этим они якобы «замаливают» свои грехи, но там никто ничего толкового о грехе и покаянии им не объясняет… и что толку? (Бог вообще молитвы таких людей не слушает).Ибо здесь нет ничего духовного: эгоизм, воровство, ничего общего с Путём к Богу, не имеют. Напротив, они ведут в противоположную от Него сторону, в ад. Также большинство из преступников — атеисты. Бог не икона, не символ, не скульптура, а Живой, Наблюдающий за каждым его деянием и Осуждающий, например, за воровство — Организм. «Такого рода дела (воровство) не приблизят вас к спасению, а доведут до нравственного падения. * * * Надо возрождать истинные ценности… Когда у народа нет истинного философско-религиозного знания, сколько бы раз ни менялись государственная власть и государственный строй, — всё равно добра не будет! Расцвету вырождения нации способствует недоступность для большинства людей источников истинных знаний, какими надо быть. Наступит ли золотой век?Этому будет способствовать расцвет нравственности через возрождение истинной Духовности. Истина состоит в том, что Вершиной Эволюции является Бог. И всё, происходящее во вселенной, включая наши жизни со всеми их нюансами, — для Него. Знание о бытии Бога могло бы приводить каждого к постоянному памятованию о Нём и стремлению стать лучше — в том числе и прежде всего — пред Ним. Именно для совершенствования душ мы и воплощаемся Богом в тела, готовя себя к Жизни Истинной с Богом. Но сейчас большинство псевдо-религиозных «пастырей» внушает своей «пастве» не пробуждение к совершенствованию души, необходимую для Бога (ведь в нашем Совершенствовании Жизнь и Эволюция Творца), а развивает противоположные Его Совершенству качества: пьянство, ненависть, вражду к «неверным», к представителям других стран и национальностей… А сугубо как бы «духовная работа» сводится к бесконечному тверждению одних и тех же молитв и участию в якобы спасительных обрядах… Если у человека нет понимания Богоцентризма, существует опасность "падения в пропасть", т.к. естественным доминирующим стимулом к поступкам большинства таких людей оказывается всего лишь примитивный эгоизм. Именно отсюда проистекают корыстные мотивы наибольшего числа самых разнообразных преступлений: взяточничества, вымогательств, воровства и т.д. … Что с этим делать? Единственный правильный выход состоит только в широком распространении истинных знаний о Боге, Его Замысле в отношении нас, также о методах исполнения нами этого Его Замысла: «Станьте совершенными, как совершенен Бог!»А Бог познается этически прежде всего! При этом эгоцентризм — нужно заменить на Богоцентризм. Только при этом условии, что люди будут знать о том какими хочет видеть нас Бог, тогда общество и начнёт продвигаться к нашему общему Творцу, исполняя поэтапно Его Рекомендации. * * * Дорога каждого из нас по Земле слишком коротка во временном измерении. Она, тем не менее, предопределяет дальнейшую жизнь на века или даже на тысячелетия после развоплощения. А что там? — безысходная тоска, грусть и печаль оттого, что не успели избавиться от эгоизма, желания воровать, обижать, агрессии, ненависти и привязанности к мирским "благам", придав всего лишь немного усилий в изменении себя! … Именно Бог послал каждого из нас в воплощения на планете Земля, чтобы мы могли усовершенствовать себя в этих земных условиях - а затем вернуться к Нему в новом - улучшенном - качестве.Но как мало людей понимают это! Будем знать то: что каждый несёт личную ответственность за свои поступки, мысли, эмоции… пред Богом. Ведь Он видит и слышит всё, что каждый из нас делает, говорит, даже мыслит. Все наши эмоции и желания — тоже на виду у Него.Почему же мы обычно не видим Его? Потому — что Он пребывает в иной пространственной мерности. Те, кто стремятся жить в радости и те, кто хотят попасть в рай к любимым, должны всегда делать добро!Люди же зла готовят себя к аду и к страданиям в последующих воплощениях. Но и им оставляется шанс на спасение: опомниться и покаяться. Атеисты и примитивно верующие не задумываются о том, что у нас нет возможности утаить что-либо от Бога. Если кто-то уверен, что ему или ей удалось скрыть от людей свои преступления, то это не значит, что те преступления останутся без адекватного ответа со стороны Бога.