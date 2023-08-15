Apple сохранила долю на рынке ноутбуков России после ухода из страны

Unsplash Доля Apple на отечественном рынке ноутбуков почти не изменилась после ухода из страны. При присутствие других мировых производителей сократилось практически вдвое, пишут "Известия" со ссылкой на отчеты партнеров и данные ритейлеров.
Unsplash Доля Apple на отечественном рынке ноутбуков почти не изменилась после ухода из страны. При присутствие других мировых производителей сократилось практически вдвое, пишут "Известия" со ссылкой на отчеты партнеров и данные ритейлеров.
Свежие комментарии