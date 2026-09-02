Кости после 50 начинают слабеть: как сохранить их крепкими

С возрастом костная ткань постепенно меняется, а риск остеопороза и переломов увеличивается. При этом заботиться о состоянии скелета имеет смысл в любом возрасте: привычки, связанные с питанием и физической активностью, помогают поддерживать кости и мышцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Политическое сам...
- Внук погибшей: ст...
- Мерц заявил о гот...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым