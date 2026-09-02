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Кости после 50 начинают слабеть: как сохранить их крепкими

Кости после 50 начинают слабеть: как сохранить их крепкими

С возрастом костная ткань постепенно меняется, а риск остеопороза и переломов увеличивается. При этом заботиться о состоянии скелета имеет смысл в любом возрасте: привычки, связанные с питанием и физической активностью, помогают поддерживать кости и мышцы.

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