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Терещенко об игре «России 25»: «У Ротенберга еще есть работа. Матч с белорусами показал, что проблем хватает»

– Думаю, что Казахстан даст бой. Насколько я понимаю, там практически никого нет из КХЛ. Могу сказать, что мне очень понравилась игра сборной Беларуси с нашей национальной командой, и нам есть над чем задуматься.

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