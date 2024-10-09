Майя Санду: "У нас замечательная страна, давайте сохраним в ней мир"

У нас замечательная страна, давайте сохраним в ней мир и позаботимся о ней. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, которая посетила культурно-природный заповедник «Старый Оргеев» и поблагодарила его сотрудников за прекрасные проекты и за заботу о нашем национальном достоянии.