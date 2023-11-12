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Никто не хочет работать: в Краснодарском крае не хватает трактористов и скотников

Никто не хочет работать: в Краснодарском крае не хватает трактористов и скотниковВ пятерку самых востребованных профессий в агропромышленном комплексе на Кубани вошли водитель трактора, скотник, ветеринар, агроном и овощевод.

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