И больше не проси: правительство ограничивает рост кредитования в госсекторе

Правительство ограничивает рост кредитования в госсекторе, чтобы он не опережал частные инвестиции, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании комитета по экономической политике в Госдуме.
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