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Праздник девяти мучеников отмечают 12 мая 2024 года

Праздник девяти мучеников отмечают 12 мая 2024 года

Праздник девяти мучеников отмечают 12 мая 2024 года Елена ЗимоглядСегодня, 12 мая 2024 года, верующие православные христиане из Российской Федерации и других стран отмечают памятный день 9 мучеников, живших в III веке нашей эры в городе Кизик.

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