Праздник девяти мучеников отмечают 12 мая 2024 года Елена ЗимоглядСегодня, 12 мая 2024 года, верующие православные христиане из Российской Федерации и других стран отмечают памятный день 9 мучеников, живших в III веке нашей эры в городе Кизик.