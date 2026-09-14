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Мужчину из Ростовской области приговорили к 20 годам за подготовку диверсии

Мужчину из Ростовской области приговорили к 20 годам за подготовку диверсии

Мужчину, намеревавшегося совершить акт диверсии на транспортной инфраструктуре по заданию украинских спецслужб, приговорили к 20 годам лишения свободы в Ростовском областном суде.

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