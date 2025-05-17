Косачев: Москва и Киев недалеко уйдут от нынешней ситуации в переговорах

Заместитель председателя СФ Константин Косачев в интервью aif.ru заявил, что Москва и Киев недалеко уйдут от текущей ситуации в переговорах, так как Киев и его сторонники в Европе не заинтересованы в прекращении конфликта.
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