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Косачев: Москва и Киев недалеко уйдут от нынешней ситуации в переговорах

Косачев: Москва и Киев недалеко уйдут от нынешней ситуации в переговорах

Заместитель председателя СФ Константин Косачев в интервью aif.ru заявил, что Москва и Киев недалеко уйдут от текущей ситуации в переговорах, так как Киев и его сторонники в Европе не заинтересованы в прекращении конфликта.

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