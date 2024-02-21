Собянин: новое жилье по программе реновации уже получили 154 тыс. москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о включении 12 новых площадок в программу реновации.В своем Telegram-канале глава города уточнил, что возведенные новостройки позволят расселить 36 старых домов и предоставить комфортное жилье 6,5 тысячам человек.
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