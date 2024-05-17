+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

Минтимер Шаймиев встретился с Михаилом Пиотровским

Минтимер Шаймиев встретился с Михаилом Пиотровским

Сегодня в Казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев встретился с Генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который в эти дни участвует в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх