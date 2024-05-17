Минтимер Шаймиев встретился с Михаилом Пиотровским

Сегодня в Казанском Кремле Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев встретился с Генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, который в эти дни участвует в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024».