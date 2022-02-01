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Политолог Черняев: «срок использования» США Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины»

Политолог Черняев: «срок использования» США Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины»

«Срок использования» Соединенными Штатами Украины против России «ограничен лишь временными рамками существования самой Украины».

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