Прокуратура ЯНАО занялась проблемой с дефицитными врачами в Муравленко

Прокуратура объявила предостережение главврачу больницы в Муравленко. За восемь месяцев 2024 года в медучреждении не были освоены выделенные из окружного бюджета средства на премирование дефицитных врачей.
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