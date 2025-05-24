Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зачем нам в Ватикан?

Зачем нам в Ватикан?

Наталия Ефимова Что у нас пел Высоцкий про Ватикан, помните? Повторять не буду, уж очень нежный робот Дзена.

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Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Мда...
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15 час.
Владимир Алтайцев
А вы  знаете, кто такой  Антихрист? Нет. Потому  и приводите  бред этого старика. Антихрист  есть величина , равная  пог силе  Христу. То  есть, этот поп  вознёс Папу Римского до небывалых выцсот.
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13 час.
Игорь Максаков
Папа Римский пусть своими делами занимается со своей паствой, а в делах президентских он вряд ли что смыслит. На то пошло то лучше Далай Ламы никто ничего не сможет сделать.
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7 час.
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