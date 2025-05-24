Наталия Ефимова Что у нас пел Высоцкий про Ватикан, помните? Повторять не буду, уж очень нежный робот Дзена.
Зачем нам в Ватикан?
Комментарии
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Вячеслав Карюкалов
Мда...
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15 час.
Владимир Алтайцев
А вы знаете, кто такой Антихрист? Нет. Потому и приводите бред этого старика. Антихрист есть величина , равная пог силе Христу. То есть, этот поп вознёс Папу Римского до небывалых выцсот.
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13 час.
Игорь Максаков
Папа Римский пусть своими делами занимается со своей паствой, а в делах президентских он вряд ли что смыслит. На то пошло то лучше Далай Ламы никто ничего не сможет сделать.
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7 час.
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