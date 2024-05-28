Руководство барнаульского "Динамо" объяснило расставание с игроком после вечеринки

С нападающим Владимиром Завьяловым расстались по обоюдному согласию Руководство футбольного клуба "Динамо-Барнаул" впервые прокомментировало ситуацию с легендой клуба Владимиром Завьяловым, контракт с которым был расторгнут после скандальной вечеринки.