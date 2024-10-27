Пермский кот Крошик, страдавший от ожирения, умер

В Перми завершилась печальная история кота по имени Крошик, который страдал от избыточного веса. По информации Telegram-канала Baza, кот, достигший массы в 17 килограммов, находился под неусыпной заботой волонтеров и ветеринаров больше месяца, но это его не спасло.