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Пермский кот Крошик, страдавший от ожирения, умер

Пермский кот Крошик, страдавший от ожирения, умер

В Перми завершилась печальная история кота по имени Крошик, который страдал от избыточного веса. По информации Telegram-канала Baza, кот, достигший массы в 17 килограммов, находился под неусыпной заботой волонтеров и ветеринаров больше месяца, но это его не спасло.

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