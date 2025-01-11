Эксперт объяснил причины увеличения цен на кофе

Цены на кофе у большинства фирм продолжают увеличиваться вследствие роста себестоимости переработанных товаров, что обусловлено удорожанием сырья, увеличением затрат на ведение бизнеса, ростом тарифов и изменениями курсов доллара.
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