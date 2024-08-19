Лавров: ответ Киеву по Курской области находится в ведении президента РФ

В ведении верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина находится вопрос об ответных мерах РФ на атаку со стороны Украины на Курскую область, заявил глава МИД России Сергей Лавров 19 августа для программы «Москва.
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