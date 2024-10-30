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Украинская делегация оскандалилась на конференции Красного Креста

Украинская делегация оскандалилась на конференции Красного Креста

Представители Украины грубо нарушили правила Красного Креста.Постпред России при Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Геннадий Гатилов рассказал о вопиющем поведении "одной из делегаций" на прошедшей конференции участников организации.

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