Украинская делегация оскандалилась на конференции Красного Креста

Представители Украины грубо нарушили правила Красного Креста.Постпред России при Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) Геннадий Гатилов рассказал о вопиющем поведении "одной из делегаций" на прошедшей конференции участников организации.