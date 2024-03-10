Изабелла I la Catolica: инфанта становится королевой

Памятник Изабелле I у здания Панамериканского союза Организации американских государств, Вашингтон В предыдущей статье мы говорили о детстве и юности Католической королевы Изабеллы Кастильской, ее происхождении, тяжелой психической болезни матери, провинциальной жизни в Аревало, где ее духовником и учителем стал знаменитый Томмазо Торквемада, который в то время был настоятелем монастыря Святого Креста в Сеговии.
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