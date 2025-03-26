Стартовал проект Союза композиторов России «Композиторские резиденции»

Союз композиторов России запустил проект «Композиторские резиденции», направленный на поддержку и популяризацию творчества современных отечественных композиторов, а также на расширение репертуара музыкальных театров, хоров и оркестров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии