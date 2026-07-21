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В сети появились фото со свадьбы 52-летней Мел Си из Spice Girls

В сети появились фото со свадьбы 52-летней Мел Си из Spice Girls

В минувшие выходные бывшая участница Spice Girls, 52-летняя Мелани Чисхолм (Мел Си), вышла замуж за австралийского манекенщика и сценариста Криса Дингуолла, который младше певицы на 10 лет.

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