В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе

В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии, вытесняя все альтернативные способы мышления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии