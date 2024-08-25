В Венгрии заявили о кризисе демократии в Европе

В Европе сложился огромный кризис демократии, поскольку либеральный мейнстрим, называющий себя толерантным, стремится к абсолютной дикраторской гегемонии, вытесняя все альтернативные способы мышления, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.