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Царьград

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Путин в Кремле наградил учителей за воспитание героев СВО

Путин в Кремле наградил учителей за воспитание героев СВО

В Кремле президент Путин вручил учителям награды за воспитание героев Специальной военной операции. День учителя отмечают 5 октября, а в 2025 году аналогичная церемония прошла в концертном центре "Сириус".

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