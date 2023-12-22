Расчеты гаубиц «Мста-Б» и штурмовые группы ВДВ уничтожили до взвода пехоты ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» костромских артиллеристов-десантников поддержали огнем штурмовые группы Воздушно-десантных войск (ВДВ) и уничтожили до взвода пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.
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