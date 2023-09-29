NYT: ближайшие помощники Байдена были допрошены спецпрокурором

Ближайшие помощники и члены администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена были допрошены спецпрокурором по делу о секретных документах, обнаруженных у Байдена дома, в Делавэре и в офисе его вашингтонского аналитического центра, сообщает газета The New York Times.