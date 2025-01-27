Новая работа учёных показала, что если частицы тёмной материи слишком тяжёлые, это может разрушить основную модель устройства Вселенной, которую мы используем сегодня

Новая работа ученых предполагает, что если частицы темной материи будут слишком тяжелыми, они могут разрушить базовую модель Вселенной, которую мы используем сегодня.
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