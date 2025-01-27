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Новая работа учёных показала, что если частицы тёмной материи слишком тяжёлые, это может разрушить основную модель устройства Вселенной, которую мы используем сегодня

﻿﻿Новая работа ученых предполагает, что если частицы темной материи будут слишком тяжелыми, они могут разрушить базовую модель Вселенной, которую мы используем сегодня.

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