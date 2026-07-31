Россияне продолжают выносить деньги из банков. 🤔🤔🤔 С 1 по 29 июля спрос на наличные достиг 595,5 млрд рублей, увеличившись на 39% м/м.
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Россияне продолжают выносить деньги из банков. 🤔🤔🤔 С 1 по 29 июля спрос на наличные достиг 595,5 млрд рублей, увеличившись на 39% м/м.
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