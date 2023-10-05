Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Минаков
    Хорошее значительно преобладало, но в эпоху  Брежнева,  Почему-то сразу, после пера в задницу кукурузного борова, поя...Ужасной, или прек...
  • Владимир Барышев
    Думаете Путин отреагирует? Сколько уже об этой проблеме талдычат, а где реакции исчерпывающие  проблему с продолжающи...По опыту открытия...
  • лина любимцева
    ЛЮБЛЮ СССР. И СКУЧАЮ ЗА НИМ!!Ужасной, или прек...

"Готовимся к движу?" На передовую хлынула лавина военресурсов

"Готовимся к движу?" На передовую хлынула лавина военресурсов

"Неужто из Кореи летит?" Последнее время наши парни с самых разных направлений передают о небывалых поставках сна рядов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Lana_Borei Иванова
Сделайте 4 шага, по пунктам, как Дугин советует. Не надо ничего от украины  ждать
Ответить
16 час.
Владимир Аверков
ребята хвалят,что форма &quot;годная&quot;....то есть это-уже достижение для нашей промышленности и её &quot;руководителей&quot;...грустно...
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх