"Неужто из Кореи летит?" Последнее время наши парни с самых разных направлений передают о небывалых поставках сна рядов.
"Готовимся к движу?" На передовую хлынула лавина военресурсов
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Сделайте 4 шага, по пунктам, как Дугин советует. Не надо ничего от украины ждать
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16 час.
Владимир Аверков
ребята хвалят,что форма "годная"....то есть это-уже достижение для нашей промышленности и её "руководителей"...грустно...
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15 час.
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