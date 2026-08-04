Новая схема аферистов: человек сам выходит на мошенников через интернет-объявления

Телефонные аферисты меняют тактику. Всё чаще они не звонят сами, а делают так, чтобы человек вышел на них через обычное объявление в интернете — о сдаче квартиры, поиске работы или покупке товара, сообщает «Лента.
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