В Подмосковье выявили сотни случаев самозахвата лесных участков

Более пятисот случаев незаконного захвата лесных территорий выявила в 2024 году подмосковная лесная охрана, завил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, 25 июня сообщает пресс-служба областного правительства.
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