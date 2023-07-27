Посмотрите на эту фигуру. Что она вам напоминает? На самом деле, вряд ли хотя бы 10% читателей угадают смысл этого изображения.
Трибалты, вы как там? ☺
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Микульский
Мне надоело из Калининграда вокруг Прибалтики летать. Хочу напрямую ездить!
Ответить
10 час.
Андрей Бедный
Так речь о прибалтике, а не о прибалтах ))) Ригу вообще еще Петр 1 у шведов купил. Какого хрена там какие-то латыши делают, которым при шведах и вход то в город кроме как на работу был запрещен? )))
Ответить
5 час.
Лариса Данилова
Конфигурация территории Прибалтики и сувалкского коридора на карте напоминает огузок эрдельтерьера с хвостом. Как всё-таки доходчиво отображен на карте смысл происходящего в политическом и историческом аспекте на этой территории. Как бы не пыжились гордые прибалтийские шпроты. Жалко, что заложниками у них стали люди, достойные лучшего.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии