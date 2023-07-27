Трибалты, вы как там? ☺

Сергей Микульский Мне надоело из Калининграда вокруг Прибалтики летать. Хочу напрямую ездить!

Андрей Бедный Так речь о прибалтике, а не о прибалтах ))) Ригу вообще еще Петр 1 у шведов купил. Какого хрена там какие-то латыши делают, которым при шведах и вход то в город кроме как на работу был запрещен? )))