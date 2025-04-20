«Капсулы смерти», но для кого: насколько оправданы новые претензии к БМП-3

6 апреля в открытый доступ попал краткий отчёт о сравнительных испытаниях нашей БМП-3 и трофейной Bradley американского производства, якобы составленный в Главном автобронетанковом управлении (вброшенный, правда, через вражеские телеграм-каналы, что ставит его происхождение под знак вопроса).