«Капсулы смерти», но для кого: насколько оправданы новые претензии к БМП-3

6 апреля в открытый доступ попал краткий отчёт о сравнительных испытаниях нашей БМП-3 и трофейной Bradley американского производства, якобы составленный в Главном автобронетанковом управлении (вброшенный, правда, через вражеские телеграм-каналы, что ставит его происхождение под знак вопроса).
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