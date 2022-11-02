Байден забыл, когда стал президентом США

Американский лидер во время выступления на митинге оговорился, заявив, что вступил в должность «этим летом»Президент США Джо Байден опять попал в неловкую ситуацию, когда на митинге во Флориде по ошибке сказал о вступлении в должность «этим летом».
Американский лидер во время выступления на митинге оговорился, заявив, что вступил в должность «этим летом»Президент США Джо Байден опять попал в неловкую ситуацию, когда на митинге во Флориде по ошибке сказал о вступлении в должность «этим летом».
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