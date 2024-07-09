Натовские дроны-разведчики. Зачем они патрулируют Черное море?

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Как российская армия может противостоять беспилотникам у берегов Крыма? Как вынудить дроны прервать задание и вернуться на базу? Почему их нельзя сбивать? Можно ли использовать российскую РЭБ для борьбы с беспилотными разведчиками? И почему американцы все же вывели свои дроны из акватории Черного моря? Об этом рассказывает программа "Совбез" с Игорем Шевчуком на РЕН ТВ.