Российские дипломаты встретятся в Тонхэ с запертыми на пароме гражданами РФ

Дипломаты РФ планируют отправиться на встречу с российскими путешественниками в Южной Корее, которым руководство страны запретило въезжать на свою территорию и сходить с паропа, находящегося в порту Тонхэ.
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