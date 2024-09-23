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Российские дипломаты встретятся в Тонхэ с запертыми на пароме гражданами РФ

Российские дипломаты встретятся в Тонхэ с запертыми на пароме гражданами РФ

Дипломаты РФ планируют отправиться на встречу с российскими путешественниками в Южной Корее, которым руководство страны запретило въезжать на свою территорию и сходить с паропа, находящегося в порту Тонхэ.

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