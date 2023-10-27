В Крыму совершено покушение на экс-депутата Верховной Рады

В Ялте совершено покушение на бывшего депутата Верховной Рады Украины Олега Царёва. Как сообщил Владимир Рогов, глава общественного движения «Мы – вместе с Россией», пострадавший находится в тяжёлом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии