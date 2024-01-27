Война или комплекс колоний: ученые порассуждали, что ждет Луну к 2075 году

Луна в 2075 году / © Leeloo Thefirst / Pixabay / Pexels / Shutterstock/ IFLScience Итальянский консультант по космической политике Джузеппе Рейбальди считает, что если частные компании при поддержки правительств своих стран будут заинтересованы в колонизации Луны, то к 2075 году на естественном спутнике Земли уже может существовать процветающая экосистема, состоящая из нескольких баз в различных местах — не только у Южного полюса, но и на обратной стороне Селены.