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Война или комплекс колоний: ученые порассуждали, что ждет Луну к 2075 году

Война или комплекс колоний: ученые порассуждали, что ждет Луну к 2075 году

Луна в 2075 году / © Leeloo Thefirst / Pixabay / Pexels / Shutterstock/ IFLScience Итальянский консультант по космической политике Джузеппе Рейбальди считает, что если частные компании при поддержки правительств своих стран будут заинтересованы в колонизации Луны, то к 2075 году на естественном спутнике Земли уже может существовать процветающая экосистема, состоящая из нескольких баз в различных местах — не только у Южного полюса, но и на обратной стороне Селены.

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