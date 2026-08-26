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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» хочет арендовать Мостового, вингеру готовы платить 10 млн рублей в месяц. «Зенит» может взять на себя до 45% зарплаты («Мутко против»)

« Локомотив » хочет подписать вингера « Зенита » Андрея Мостового на правах аренды. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», железнодорожники готовы платить футболисту 10 миллионов рублей в месяц.

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