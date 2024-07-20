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Без прислуги — никуда: почему россияне оказались терпимыми к мигрантам

Без прислуги — никуда: почему россияне оказались терпимыми к мигрантам

Невзирая на массу публикаций в СМИ и соцсетях о том, «как ужасны эти понаехавшие» и когда их выгонят вон, опрос ВЦИОМ показал удивительный результат: 81% жителей России не испытывают негативных эмоций к мигрантам и даже не очень волнуются при виде инородцев (переживающих оказалось всего 12%).

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Комментарии
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Сергей Лепехов
Лживый высер, а не статья.
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1 час.
наталья иваненко
Вот выпустить этих опросников в народ,так не выдут,страшненько,ну они для того и созданы,чтобы прислуживать нашему Правительству,правда за счет налогоплательщиков
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1 час.
СП
Сергей Потемкин
Верно.
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29 мин.

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