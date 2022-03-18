Депутат Госдумы Баженов: Война США нужна, чтобы поддерживать свою экономику и сохранить доллар резервной валютой

Экономика Соединенных Штатов Америки в течение последних 45 лет находится в упадке. Об этом в беседе с ФАН рассказал депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов.