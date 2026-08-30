Smallville Almost Received A Spin-Off Starring Two Iconic DC Comics Characters

Justin Hartley's Oliver Queen had a romantic relationship with Erica Durance's Lois Lane in "Smallville," and they almost headlined their own spin-off series.
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