МО: ВС РФ уничтожили до 235 военных ВСУ за сутки на Донецком направлении

Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск РФ на Донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).
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