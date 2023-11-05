МО: ВС РФ уничтожили до 235 военных ВСУ за сутки на Донецком направлении

Министерство обороны России сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск РФ на Донецком направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).