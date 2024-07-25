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Царьград

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В Прикамье простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО почти год назад

В Прикамье простятся с бойцом, погибшим в зоне СВО почти год назад

Александра Щукина не стало в октябре 2023 года.В Косинском округе простятся с земляком, погибшим в зоне СВО в октябре прошлого года.

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